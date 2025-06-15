Российская бодибилдерша утонула в Таиланде
Российская бодибилдирша и тренер по фитнесу Юлия Родина погибла во время купания на пляже Банг Тао на Пхукете (Таиланд). Об этом сообщила в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) коллега Родиной тренер XFit Наталья Маркеленкова.
По словам Маркеленковой, Родина попала в отбойное течение. «Врачи боролись за ее жизнь сутки, но спасти не смогли», — добавила она.
РБК направил запрос в Генеральное консульство России в Пхукете.
Согласно информации на странице Родиной в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена), она была персональным тренером по фитнесу. В 2022-м стала второй на Гран-при Федерации современного бодибилдинга и фитнеса (NBC).
Отбойное течение (также «тягун», разрывное течение, rip current) — прибрежное течение, направленное под прямым углом от берега в море или океан.
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