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Спорт ,  
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Российская бодибилдерша утонула в Таиланде

Российская бодибилдерша Юлия Родина утонула в Таиланде
Юлия Родина погибла, попав в отбойное течение на Пхукете, врачи не смогли ее спасти, сообщила коллега
Юлия Родина
Юлия Родина (Фото: rodina_iuliia / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Российская бодибилдирша и тренер по фитнесу Юлия Родина погибла во время купания на пляже Банг Тао на Пхукете (Таиланд). Об этом сообщила в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) коллега Родиной тренер XFit Наталья Маркеленкова.

По словам Маркеленковой, Родина попала в отбойное течение. «Врачи боролись за ее жизнь сутки, но спасти не смогли», — добавила она.

РБК направил запрос в Генеральное консульство России в Пхукете.

Согласно информации на странице Родиной в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена), она была персональным тренером по фитнесу. В 2022-м стала второй на Гран-при Федерации современного бодибилдинга и фитнеса (NBC).

Отбойное течение (также «тягун», разрывное течение, rip current) — прибрежное течение, направленное под прямым углом от берега в море или океан.

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Анна Сатдинова
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