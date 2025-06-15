Российская бодибилдерша утонула в Таиланде

Юлия Родина погибла, попав в отбойное течение на Пхукете, врачи не смогли ее спасти, сообщила коллега

Юлия Родина (Фото: rodina_iuliia / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Российская бодибилдирша и тренер по фитнесу Юлия Родина погибла во время купания на пляже Банг Тао на Пхукете (Таиланд). Об этом сообщила в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) коллега Родиной тренер XFit Наталья Маркеленкова.

По словам Маркеленковой, Родина попала в отбойное течение. «Врачи боролись за ее жизнь сутки, но спасти не смогли», — добавила она.

РБК направил запрос в Генеральное консульство России в Пхукете.

Согласно информации на странице Родиной в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена), она была персональным тренером по фитнесу. В 2022-м стала второй на Гран-при Федерации современного бодибилдинга и фитнеса (NBC).