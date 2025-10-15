Новак заявил о планах России работать на нефтяных месторождениях в Сирии

Фото: fpolat69 / Shutterstock

Россия готова работать на нефтяных месторождениях в Сирии, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам переговоров в Кремле, передает «РИА Новости».

Он отметил, что российские компании давно трудятся там. Однако в стране есть как новые, так и требующие разработки месторождения, а также законсервированные. Упомянув их, Новак уточнил: «Мы тоже готовы участвовать».

По словам вице-премьера, у предприятий в России есть также интерес к использованию российского оборудования в Сирии. «Сегодня об этом много говорилось на встрече президента Путина, президента аш-Шараа», — отметил вице-премьер.

15 октября в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Встреча продлилась более двух с половиной часов.

Аш-Шараа, в частности, заявил о намерении Дамаска попытаться перезапустить отношения с Россией, так как для Сирии приоритетом остается стабильность «в стране и в регионе в целом». В этом процессе, по мнению аш-Шараа, у Москвы будет серьезная роль.