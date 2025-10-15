Табличку, у которой с матом уволили главу района, решили отреставрировать

Фото: fedorischev63 / VK

Мемориальная табличка с камня о предстоящей установке памятника участникам Великой Отечественной войны в Кинельском районе Самарской области направлена на реставрацию. После восстановления ее установят на новой аллее памяти. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности главы района Дмитрий Григошкин.

По его словам, табличку сняли накануне — 14 октября. Камень станет частью «Аллеи памяти», проект которой реализует Центр детского творчества. Его установка запланирована на 9 декабря.

«Камень будет установлен на этой аллее 9 декабря, а табличка заменена. Она заказана, будет отреставрирована, передадим ее в школьный музей», — сказал он.

Григошкин отметил, что замечания губернатора Вячеслава Федорищева, высказанные во время визита в район 14 октября, приняты в работу. В частности, ремонт фасада школы запланирован на 2027 год. Он также сообщил, что кадровые решения в администрации района будут приниматься после выхода с больничного главы округа Кинель Юрия Жидкова. В случае подачи им заявления об увольнении его рассмотрят в установленном порядке.

Поздним вечером 14 октября в Сети появились кадры, на которых Федорищев обращает внимание на поврежденную мемориальную табличку. Задав несколько вопросов Жидкову, губернатор, используя нецензурное выражение, объявил чиновнику об увольнении.

В опубликованном позднее видеообращении Федорищев пояснил, что решение об этом было принято на основании того, что Дом культуры, школа, многие другие социальные объекты «не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти».

Утром 15 октября Жидкова госпитализировали с гипертоническим кризом. РБК обратился за комментарием к Юрию Жидкову.