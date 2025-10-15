Полицейский пострадал при ударе дрона в Курской области

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Курской области дрон ударил по слободе Белой Беловского района. В результате пострадал 29-летний сотрудник полиции, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

У полицейского выявили ранение правой стопы, его доставили в Курскую областную больницу.

Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников ВСУ. 14 октября дрон нанес удар по автомобилю в селе Белица. В результате взрыва погибла женщина.

А 11 октября в курском приграничье 81-летний мужчина погиб при ударе дрона по движущемуся мотоциклу. Атака БПЛА произошла в селе Нижнемахово Суджанского района.