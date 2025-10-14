Женщина пострадала от удара дрона по машине в Курской области
Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал движущийся автомобиль в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в телеграм-канале. Пострадала 45-летняя женщина.
Удар произошел на участке трассы Рыльск — Льгов еще 13 октября, однако пострадавшая обратилась к медикам только на следующий день.
«У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма. В ближайшее время каретой скорой ее доставят в Курскую областную больницу», — написал он.
Ранее в этот же день Хинштейн рассказал, что в Курской области дрон нанес удар по автомобилю в селе Белица Беловского района. В результате взрыва погибла женщина. Еще одна атака беспилотника произошла в селе Песчаное в том же районе, ранен мужчина.
Курская область регулярно подвергается ударам беспилотников ВСУ. 11 октября в курском приграничье 81-летний мужчина погиб при ударе дрона по движущемуся мотоциклу. Атака БПЛА произошла в селе Нижнемахово Суджанского района.
