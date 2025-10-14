 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Женщина пострадала от удара дрона по машине в Курской области

Хинштейн: жительница Курской области ранена в результате удара ВСУ по автомобилю
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал движущийся автомобиль в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в телеграм-канале. Пострадала 45-летняя женщина.

Удар произошел на участке трассы Рыльск — Льгов еще 13 октября, однако пострадавшая обратилась к медикам только на следующий день.

«У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма. В ближайшее время каретой скорой ее доставят в Курскую областную больницу», — написал он.

Мирный житель погиб при ударе дрона по грузовику в Курской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее в этот же день Хинштейн рассказал, что в Курской области дрон нанес удар по автомобилю в селе Белица Беловского района. В результате взрыва погибла женщина. Еще одна атака беспилотника произошла в селе Песчаное в том же районе, ранен мужчина.

Курская область регулярно подвергается ударам беспилотников ВСУ. 11 октября в курском приграничье 81-летний мужчина погиб при ударе дрона по движущемуся мотоциклу. Атака БПЛА произошла в селе Нижнемахово Суджанского района.

Валерия Доброва
Курская область Александр Хинштейн дроны ВСУ пострадавшие
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
