Военная операция на Украине
0

В Курской области из-за атаки FPV-дрона на мотоцикл погиб пенсионер

Сюжет
Военная операция на Украине

В курском приграничье 81-летний мужчина погиб при ударе дрона по движущемуся мотоциклу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Атака БПЛА произошла в селе Нижнемахово Суджанского района. «Самые глубокие соболезнования семье. Невосполнимая утрата», — написал глава региона.

Он призвал жителей к бдительности и попросил воздержаться от возвращения в приграничье, поскольку там по-прежнему «крайне опасно».

Ранее 11 октября Минобороны собщило, что с 15:00 до 21:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили над двумя российскими регионами семь украинских беспилотников, два — над Курской областью.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Дарья Лебедева
Курская область погибшие Александр Хинштейн
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
