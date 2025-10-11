В Курской области из-за атаки FPV-дрона на мотоцикл погиб пенсионер
В курском приграничье 81-летний мужчина погиб при ударе дрона по движущемуся мотоциклу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
Атака БПЛА произошла в селе Нижнемахово Суджанского района. «Самые глубокие соболезнования семье. Невосполнимая утрата», — написал глава региона.
Он призвал жителей к бдительности и попросил воздержаться от возвращения в приграничье, поскольку там по-прежнему «крайне опасно».
Ранее 11 октября Минобороны собщило, что с 15:00 до 21:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили над двумя российскими регионами семь украинских беспилотников, два — над Курской областью.
