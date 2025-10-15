В Орловской области при ударе дрона оказался поврежден жилой дом

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Ночью над Орловской областью уничтожили один беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.

Пострадавших нет, повреждения получил один жилой дом. На месте происшествия ведут работу сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. Силы ПВО за ночь сбили 59 дронов, сообщило Минобороны. Так, 17 из них перехватили над Ростовской областью, еще 12 — над Волгоградской, 11 — над Белгородской областью, девять — над Воронежской, четыре — над Крымом, по одному — над Брянской и Курской, а еще три — над Черным морем.

Ночью ограничения действовали в аэропортах Волгограда, Нижнего Новгорода, Нижнекамска; в последнем они пока не были сняты. Утром ограничения ввели также в аэропорту Уфы.