В Орловской области при ударе дрона оказался поврежден жилой дом
Ночью над Орловской областью уничтожили один беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.
Пострадавших нет, повреждения получил один жилой дом. На месте происшествия ведут работу сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. Силы ПВО за ночь сбили 59 дронов, сообщило Минобороны. Так, 17 из них перехватили над Ростовской областью, еще 12 — над Волгоградской, 11 — над Белгородской областью, девять — над Воронежской, четыре — над Крымом, по одному — над Брянской и Курской, а еще три — над Черным морем.
Ночью ограничения действовали в аэропортах Волгограда, Нижнего Новгорода, Нижнекамска; в последнем они пока не были сняты. Утром ограничения ввели также в аэропорту Уфы.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?