В Киеве готовят эвакуационные автобусы для вывоза людей при ЧС
Киевские коммунальные предприятия готовят парк эвакуационных автобусов, предназначенных для оперативного вывоза людей в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Дмитрий Загуменный в интервью изданию «Вечірній Київ».
По его словам, проект эвакуационных автобусов находится на этапе разработки. Основными препятствиями для его реализации остаются бюрократические процедуры и нехватка финансирования, однако городские власти ищут пути для запуска инициативы.
«Есть определенные бюрократические сложности и вопросы финансирования, но мы ищем рабочие решения, чтобы запустить это направление», — сказал Загуменный.
На прошлой неделе, 9 октября, глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик заявил, что в Киеве появятся противорадиационные укрытия. По его словам, первые две конструкции такого типа уже построены на Оболони, стоимость каждой оценивается в 3–5 млн гривен ($72–120 тыс.).
Эти объекты станут капитальными объектами, а не временными. Вместе с тем на Украине появятся мобильные укрытия небольшого размера, рассчитанные на 25–50 человек. Их разместят там, где нет подземных укрытий.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?