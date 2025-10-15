В Киеве готовят эвакуационные автобусы для вывоза людей при ЧС

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Киевские коммунальные предприятия готовят парк эвакуационных автобусов, предназначенных для оперативного вывоза людей в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Дмитрий Загуменный в интервью изданию «Вечірній Київ».

По его словам, проект эвакуационных автобусов находится на этапе разработки. Основными препятствиями для его реализации остаются бюрократические процедуры и нехватка финансирования, однако городские власти ищут пути для запуска инициативы.

«Есть определенные бюрократические сложности и вопросы финансирования, но мы ищем рабочие решения, чтобы запустить это направление», — сказал Загуменный.

На прошлой неделе, 9 октября, глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик заявил, что в Киеве появятся противорадиационные укрытия. По его словам, первые две конструкции такого типа уже построены на Оболони, стоимость каждой оценивается в 3–5 млн гривен ($72–120 тыс.).

Эти объекты станут капитальными объектами, а не временными. Вместе с тем на Украине появятся мобильные укрытия небольшого размера, рассчитанные на 25–50 человек. Их разместят там, где нет подземных укрытий.