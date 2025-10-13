Глава администрации Киева обвинил Кличко в «личной коррупции»

Виталий Кличко (Фото: Vipavlenkoff / Shutterstock)

Глава киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко обратился в правоохранительные органы и Генштаб Украины с просьбой проверить деятельность мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сам Ткаченко сообщил в видеообращении.

Видео было записано на Подольско-Воскресенском мосту, его Ткаченко назвал «символом личной коррупции» Кличко и «памятником безответственности». Траты бюджета на возведение моста достигли 18 млрд гривен, его строят «десятки лет», подчеркнул глава администрации.

Ткаченко также призвал мэра «посмотреть в завтрашний день» и направить деньги на обеспечение безопасности городской инфраструктуры, вместо того чтобы тратиться на мосты и брусчатку.

«Господин мэр, давайте не тратить средства киевлян на ваши политические стройки с десятками уголовных дел. Эти деньги есть куда направить», — сказал глава военной администрации украинской столицы.

Он добавил, что Совет обороны Киева собирается выслушать доклад Кличко о принимаемых мерах для защиты коммунальных объектов, которые находятся в ведении КГГА.

Подольский мост до недавнего времени являлся одним из главных долгостроев Киева. Возведение моста через Днепр велось с 2003 года. Кличко, избранный мэром в 2014 году, несколько раз переносил его открытие. Движение легковых автомобилей и пассажирского транспорта пустили по мосту 1 декабря 2024 года.

Назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским Ткаченко и прежде обвинял мэра в игнорировании вопросов безопасности. В частности, речь шла о создании системы мобильных укрытий, создании безбарьерной среды в военном госпитале, работе метрополитена во время воздушных тревог и выделении денег для системы против дронов. Кличко, по словам Ткаченко, не явился на заседание Совета обороны, где должны были обсудить эти вопросы.

На днях Зеленский раскритиковал Кличко из-за недостаточной защиты ТЭЦ в Киеве от ударов, причислив его к людям, которые «вообще не способны что-либо сделать», напоминает издание «Страна».