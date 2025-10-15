 Перейти к основному контенту
0

Сийярто назвал удары по «Дружбе» атаками на суверенитет Венгрии

Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Удары по трубопроводу «Дружба» — это фактически атаки на суверенитет Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, общаясь с журналистами на полях «Российской энергетической недели», передает «РИА Новости».

«Кто бы ни производил атаки на трубопровод «Дружба», фактически производит атаку на наш национальный суверенитет. Потому что надежное обеспечение энергией — это суверенитет страны», — сказал он.

ЕС задумался о новых торговых мерах против «Дружбы»
Политика
Фото:Zuzana Gogova / Getty Images

По южной ветке трубопровода «Дружба», которая проходит через Украину, нефть из России поступает в Венгрию и Словакию. Прокачка российского сырья по северной ветке, которая идет в Польшу и Германию, была остановлена из-за санкций ЕС. По этому участку в Европу поступает казахстанская нефть.

Венгрия неоднократно обвиняла Украину в ударах по «Дружбе»: 13, 18 и 22 августа. Два последних удара привели к приостановкам прокачки нефти в Венгрию и Словакию. По словам Сийярто, атака в ночь на 22 августа оставила Венгрию и Словакию без поставок нефти на пять дней.

Полина Минаева
«Дружба» Венгрия Петер Сийярто трубопровод
