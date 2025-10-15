 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков не стал комментировать этическую сторону увольнения Жидкова

Юрий Жидков
Юрий Жидков (Фото: zhidkov_63 / VK)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил не комментировать формат увольнения бывшего главы городского округа Кинель Юрия Жидкова в Самарской области, отметив, что увольнения — компетенция главы региона, передает корреспондент РБК.

«Что касается назначения и увольнения — это прерогатива главы региона. Что касается этической стороны, то я не хотел бы давать комментариев», — отметил Песков.

Белгородского зампрокурора уволили из-за подозрения во взятке
Политика
Дмитрий Смирнов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обматерил и уволил Жидкова после проверки. Позже, комментируя свое решение, Федорищев пояснил, что местные дом культуры, школа, многие другие социальные объекты «не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти».

«Поэтому мной было принято решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку. Пока будем работать с исполняющим обязанности», — сказал тогда губернатор.

Федорищев пообещал назначить и.о. в ближайшие несколько недель, а также подготовить новую схему правительства, которая вступит в силу 15 декабря.

После увольнения Жидкова госпитализировали.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Самарская область Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев фото
Вячеслав Федорищев
политик, губернатор Самарской области
14 июля 1989 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
