Песков не стал комментировать этическую сторону увольнения Жидкова

Юрий Жидков (Фото: zhidkov_63 / VK)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил не комментировать формат увольнения бывшего главы городского округа Кинель Юрия Жидкова в Самарской области, отметив, что увольнения — компетенция главы региона, передает корреспондент РБК.

«Что касается назначения и увольнения — это прерогатива главы региона. Что касается этической стороны, то я не хотел бы давать комментариев», — отметил Песков.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обматерил и уволил Жидкова после проверки. Позже, комментируя свое решение, Федорищев пояснил, что местные дом культуры, школа, многие другие социальные объекты «не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти».

«Поэтому мной было принято решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку. Пока будем работать с исполняющим обязанности», — сказал тогда губернатор.

Федорищев пообещал назначить и.о. в ближайшие несколько недель, а также подготовить новую схему правительства, которая вступит в силу 15 декабря.

После увольнения Жидкова госпитализировали.