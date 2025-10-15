Суд в Москве заочно арестовал Владимира Кара-Мурзу
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал журналиста и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом иноагентом) за фейки об армии России и участие в экстремистской организации, следует из данных картотеки суда.
Заседание по ходатайству следствия прошло сегодня, 15 октября.
Политику вменяют два состава преступления — по части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии) и части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса (участие в деятельности экстремистской организации).
13 октября МВД объявило Кара-Мурзу в розыск. В тот же день Росфинмониторинг внес Кара-Мурзу вместе с оппозиционером Ильей Яшиным (признан Минюстом иноагентом) в перечень террористов и экстремистов.
В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене и распространении заведомо ложной информации о российской армии. Политик вину не признал.
В августе 2024 года оппозиционера освободили в рамках масштабного обмена заключенными, в котором участвовали 26 человек. Со стороны России также были переданы Яшин, правозащитник Олег Орлов (признан Минюстом иноагентом), американцы Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие лица. Впоследствии и Кара-Мурза, и Яшин заявляли, что не направляли прошений о помиловании на имя президента России Владимира Путина.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?