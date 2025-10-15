Суд в Москве заочно арестовал Владимира Кара-Мурзу

Политика обвинили в распространении фейков об армии России и участии в экстремистской организации. Ранее Кара-Мурзу объявили в розыск и включили в перечень террористов и экстремистов

Владимир Кара-Мурза (Фото: Kin Cheung / АР / ТАСС)

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал журналиста и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом иноагентом) за фейки об армии России и участие в экстремистской организации, следует из данных картотеки суда.

Заседание по ходатайству следствия прошло сегодня, 15 октября.

Политику вменяют два состава преступления — по части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии) и части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса (участие в деятельности экстремистской организации).

13 октября МВД объявило Кара-Мурзу в розыск. В тот же день Росфинмониторинг внес Кара-Мурзу вместе с оппозиционером Ильей Яшиным (признан Минюстом иноагентом) в перечень террористов и экстремистов.

В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене и распространении заведомо ложной информации о российской армии. Политик вину не признал.

В августе 2024 года оппозиционера освободили в рамках масштабного обмена заключенными, в котором участвовали 26 человек. Со стороны России также были переданы Яшин, правозащитник Олег Орлов (признан Минюстом иноагентом), американцы Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие лица. Впоследствии и Кара-Мурза, и Яшин заявляли, что не направляли прошений о помиловании на имя президента России Владимира Путина.