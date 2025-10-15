МВД предупредило об опасности предложений «легкого заработка» за границей

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Риск потерять документы, свободу и здоровье есть в предложениях «легкого заработка» за границей, который предлагают в «сомнительных» телеграм-каналах, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД в телеграм-канале.

За объявлениями о высокооплачиваемых должностях в сферах туризма и бизнес-администрирования, переводческой деятельности и модельном бизнесе в Таиланде и соседних странах могут скрываться транснациональные преступные группировки, занимающиеся онлайн-мошенничеством и торговлей людьми, сообщило ведомство.

По информации УБК, чаще всего объявления о вакансиях распространяются через социальные сети или мессенджеры. «Приехавших на работу из Таиланда нелегально перевозят через границу — чаще в район города Мьявади, где у них изымают документы и принуждают к участию в мошеннических операциях», — подчеркнуло ведомство.

Так, в начале октября из нелегального call-центра в Мьянме освободили удерживаемую насильно россиянку, которую ранее обманным путем завербовали под предлогом трудоустройства.

Как сообщили в российском посольстве, в нескольких странах Азии действует международная преступная сеть, вербующая иностранных граждан, включая россиян, под предлогом трудоустройства в Таиланде.

После прохождения «онлайн-собеседования» некоторых граждан России приглашали в Бангкок, откуда их незаконно переправляли в Мьянму в обход пунктов пограничного контроля.

В дипмиссии рекомендовали россиянам, посещающим Таиланд, «тщательно проверять поступающие предложения о трудоустройстве в Таиланде, обращать внимание на источники и формы передачи подобных предложений, по возможности наводить справки».