Мошенники обманом увезли россиянку из Таиланда в call-центр в Мьянме

Посол рассказал о россиянке, обманом увезенной в Мьянму для работы в скам-центре

Фото: Taylor Weidman / Getty Images

Посольство России в Таиланде принимает меры для спасения россиянки, которую в начале сентября обманом вывезли с территории королевства в соседнюю Мьянму, в город Мьявади, для принудительной работы в call-центре телефонных мошенников, сообщает ТАСС со ссылкой на посла Евгения Томихина. По словам дипломата, преступники связались с молодой женщиной через мессенджер Telеgram и обещали трудоустроить моделью.

«Сейчас связи с ней нет, а последний телефонный разговор с ее матерью состоялся через два дня после прибытия в Мьянму», — сказал Томихин.

Российские дипломаты поддерживают контакт с посольством Мьянмы в Бангкоке и Королевской полицией Таиланда. Как только от мьянманской стороны будет получен сигнал, они незамедлительно направятся на границу, чтобы забрать освобожденную соотечественницу, отвезти в аэропорт Бангкока и отправить на родину.

Мьявади — приграничный город в мьянманском штате Карен, на дороге из Моламьяйна в Мэсот. Естественной границей между Таиландом и Мьянмой там является река Мэй (Мэнаммэй). Расстояние от города до столицы Мьянмы Нейпьидо составляет 566 км, до столицы Таиланда Бангкока — 499 км.

Посол рекомендовал посещающим королевство россиянам «тщательно проверять поступающие предложения о трудоустройстве в Таиланде, обращать внимание на источники и формы передачи подобных предложений, по возможности наводить справки».

РБК обратился за комментарием в посольство России в Таиланде.

Осенью 2023 года МИД России сообщил о россиянах Сергее Кузьмине и Екатерине Неясовой, которые приехали в Мьянму по объявлению о вакансиях в китайской компании, куда требовались люди славянской внешности для переговоров с европейцами. Иностранцев увезли в закрытый город Лоукайн и вынудили работать на мошенников в скам-центре. От них требовали созваниваться с богатыми людьми из других стран и предлагать инвестировать в криптовалюту, написала тогда Baza.

Российские дипломаты пояснили, что вывезти соотечественников из страны будет проблематично из-за активных боевых действия между национальными вооруженными силами и местными этническими группировками. В стране с мая 2021 года идет гражданская война.

С весны 2025 года Мьянма приостановила авиасообщение с Россией. В июле того же года военные власти страны отменили режим чрезвычайного положения, который действовал в Мьянме четыре с половиной года.