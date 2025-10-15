В четвертом аэропорту за ночь ввели ограничения на полеты

Аэропорт приостановил прием и выпуск судов в 07:23 мск. В последний раз беспилотники над Башкортостаном сбивали 11 октября

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Аэропорт Уфы временно не отправляет и не принимает рейсы, сообщила пресс-служба авиагавани в телеграм-канале.

«В аэропорту «Уфа» временно введено ограничение на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Рейсы будут выполняться после снятия ограничений», — сказано в сообщении.

О мерах аэропорт объявил в 07:23 мск.

Введение временного запрета на полеты в аэропорту Уфы позднее подтвердила Росавиация.

Уфа — четвертый аэропорт, закрытый этой ночью. На момент публикации ограничения сохраняются в воздушных хабах Нижнекамска и Нижнего Новгорода, на некоторое время они вводились также в Волгограде.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в российских аэропортах, как правило, вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

В последний раз дроны над Башкортостаном сбивали 11 октября. Российское Минобороны тогда заявило, что над республикой перехватили пять беспилотников за три часа. Ночью над регионом уничтожили еще два дрона.

В Башкортостане 11 октября праздновался День Республики. В аэропорту Уфы в тот день также вводились ограничения на полеты, они действовали восемь часов. На запасные аэродромы перенаправили три самолета.

Прошлой ночью над российскими регионами сбили 59 беспилотников. Как отчиталось Минобороны, 17 из них перехватили над Ростовской областью, еще 12 — над Волгоградской, 11 — над Белгородской областью, девять — над Воронежской, четыре — над Крымом, по одному над Брянской, Курской и Орловской областями, а еще три — над Черным морем.