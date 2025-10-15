Силы ПВО сбили 59 дронов за ночь

Фото: Минобороны России

Силы ПВО за ночь сбили 59 БПЛА над российскими регионами и Черным морем, сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, 17 БПЛА перехватили над Ростовской областью, еще 12 — над Волгоградской, 11 — над Белгородской областью, девять — над Воронежской, четыре — над Крымом, по одному над Брянской, Курской и Орловской областями, а еще три — над Черным морем

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ночью сообщал о перехвате украинских дронов над рядом муниципалитетов в регионе, не уточняя каких. Гусев подчеркивал, что никто не пострадал и ничего не было разрушено.

Об отсутствии пострадавших и разрушений сообщал и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он отмечал, что силы ПВО сбили беспилотники в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районе.

В администрации Волгоградской области сообщили, что в результате атаки были повреждены четыре частных дома в поселке Кирова Светлоярского района, никто не пострадал.

Кроме того, в аэропорту Волгограда около шести часов действовали ограничения на полеты. На момент публикации меры сохраняются в воздушных хабах Нижнекамска и Нижнего Новгорода, ограничения также ввели для аэропорта Уфы.