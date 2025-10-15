 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Силы ПВО сбили 59 дронов за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы ПВО за ночь сбили 59 БПЛА над российскими регионами и Черным морем, сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, 17 БПЛА перехватили над Ростовской областью, еще 12 — над Волгоградской, 11 — над Белгородской областью, девять — над Воронежской, четыре — над Крымом, по одному над Брянской, Курской и Орловской областями, а еще три — над Черным морем

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ночью сообщал о перехвате украинских дронов над рядом муниципалитетов в регионе, не уточняя каких. Гусев подчеркивал, что никто не пострадал и ничего не было разрушено.

Военные сбили несколько дронов над Воронежской областью
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Об отсутствии пострадавших и разрушений сообщал и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он отмечал, что силы ПВО сбили беспилотники в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районе.

В администрации Волгоградской области сообщили, что в результате атаки были повреждены четыре частных дома в поселке Кирова Светлоярского района, никто не пострадал.

Кроме того, в аэропорту Волгограда около шести часов действовали ограничения на полеты. На момент публикации меры сохраняются в воздушных хабах Нижнекамска и Нижнего Новгорода, ограничения также ввели для аэропорта Уфы.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Софья Полковникова
дроны Волгоградская область Ростовская область
Материалы по теме
Военные сбили несколько дронов над Воронежской областью
Политика
Женщина пострадала от удара дрона по машине в Курской области
Общество
При ударе дрона в Курской области погибла женщина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Суд взыскал ₽4 млрд с экс-главы «ЮГК» и других по иску Генпрокуратуры Бизнес, 08:31
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Вильфанд заявил, что теплой погоды в этом году больше не будет Общество, 07:58
В Госдуме выступили за право на досрочную пенсию для отцов-одиночек Общество, 07:49
В четвертом аэропорту за ночь ввели ограничения на полеты Политика, 07:47
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
«России везет». Что для экономики означает рекордный рост цен на золотоПодписка на РБК, 07:39
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Стоимость золота впервые в истории превысила $4200 за унцию Инвестиции, 07:37
Силы ПВО сбили 59 дронов за ночь Политика, 07:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:21
Москвичей предупредили о продолжении дождей Общество, 07:17
Роспотребнадзор подготовил критерии для запрета продажи БАДов Общество, 07:06
В России резко выросли продажи обувиПодписка на РБК, 07:01
Лондон отправит в Молдавию инструкторов для обучения борьбе с дронами Политика, 06:55