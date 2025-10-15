Военные сбили несколько дронов над Воронежской областью

Силы ПВО России сбили несколько дронов в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале. По его словам, беспилотники были обнаружены и уничтожены только в одном районе.

Предварительно пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор.

Гусев не назвал муниципалитет, в котором были уничтожены дроны. Он сообщил, что власти отменили режим непосредственной угрозы дронов в Борисоглебске и Воронеже, но воздушная тревога в регионе сохраняется.

Материал дополняется