Синоптик предупредил о заморозках в европейской части России

Заморозки в ближайшие дни будут наблюдаться практически на всей европейской территории России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура может опускаться до минус 3–4 градусов, а в некоторых регионах и до минус 6.

Вильфанд уточнил, что в Калининградской области заморозки достигнут минус 1–2 градусов, в Ивановской — минус 1, в Курской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях — до минус 2, а в Брянской и Башкортостане — до минус 3 градусов.

На Урале, в Свердловской и Курганской областях, в оставшиеся дни сентября ожидается значительное похолодание: ночью температура будет снижаться до минус 1–6 градусов. В Ростовской области прогнозируются заморозки до минус 2 градусов, в Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии — до минус 4. Там похолодание связано с антициклоном и перемещением холодных воздушных масс с севера.

Двумя днями ранее, 25 сентября, Вильфанд рассказал о снежном покрове, зафиксированном на тот момент на 15–20% территории страны.

«Это северная половина Сибирского федерального округа, Таймыр, Туруханский край и северная половина Дальнего Востока. Причем на западе Якутии высота снега уже достигает 18–20 см, на Таймыре — 11–16 см», — пояснил метеоролог.

Вильфанд указал, что количество снега не уменьшится до начала октября — потепления в этих регионах не ожидается, а наоборот, прогнозируется заметное понижение температуры.