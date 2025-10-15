 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Еще два российских аэропорта приостановили отправку и прием рейсов

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) временно ограничили прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале. Спустя чуть более 20 минут Кореняко сообщил об ограничениях для воздушного хаба Нижнекамска.

Кореняко подчеркнул, что мера принята, чтобы обезопасить полеты.

NYT узнала, что Киев обсудит с Вашингтоном сделку о производстве дронов
Политика
Фото:Reuters

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Софья Полковникова
аэропорты Нижний Новгород приостановка полетов
Материалы по теме
Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил полеты
Политика
В четвертом за ночь российском аэропорту ввели ограничения на полеты
Политика
Аэропорт Волгограда приостановил полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Роспотребнадзор подготовил критерии для запрета продажи БАДов Общество, 07:06
Лондон отправит в Молдавию инструкторов для обучения борьбе с дронами Политика, 06:55
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 06:45
Слепаков не смог обжаловать штраф из-за ошибки в документах адвоката Политика, 06:33
Нетаньяху призвал ХАМАС к разоружению после возвращения заложников Политика, 06:19
Еще два российских аэропорта приостановили отправку и прием рейсов Политика, 06:02
Бизнес предложил способ исключить схемы с самозанятыми на платформахПодписка на РБК, 05:54
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Военные отразили массированную атаку в четырех районах Ростовской области Политика, 05:48
Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и пособий в ноябре Общество, 05:24
Постпред Украины заявил о «блестящем» владении России настроениями в ООН Политика, 05:18
Средняя сумма налички в кошельке россиян снизилась на 30% Финансы, 05:01
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Минюсту предложили вернуть советский формат свидетельства о рождении Общество, 04:44
В Германии назвали госизменой возможную поездку депутата АдГ в Россию Политика, 04:31