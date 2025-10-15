Еще два российских аэропорта приостановили отправку и прием рейсов
В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) временно ограничили прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале. Спустя чуть более 20 минут Кореняко сообщил об ограничениях для воздушного хаба Нижнекамска.
Кореняко подчеркнул, что мера принята, чтобы обезопасить полеты.
