Военная операция на Украине⁠,
Аэропорт Волгограда приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал в посте Кореняко.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне беспилотной опасности. Так, в ночь на 15 октября в Волгоградской области объявили воздушную тревогу, следует из приложения МЧС.

Военные сбили несколько дронов над Воронежской областью
Политика

Беспилотная опасность объявлена и в других регионах России, например, в Воронежской области, где, как сообщил губернатор Александр Гусев, силы ПВО сбили несколько дронов.

