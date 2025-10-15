Аэропорт Волгограда приостановил полеты

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал в посте Кореняко.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне беспилотной опасности. Так, в ночь на 15 октября в Волгоградской области объявили воздушную тревогу, следует из приложения МЧС.

Беспилотная опасность объявлена и в других регионах России, например, в Воронежской области, где, как сообщил губернатор Александр Гусев, силы ПВО сбили несколько дронов.