Аэропорт Волгограда приостановил полеты
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал в посте Кореняко.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне беспилотной опасности. Так, в ночь на 15 октября в Волгоградской области объявили воздушную тревогу, следует из приложения МЧС.
Беспилотная опасность объявлена и в других регионах России, например, в Воронежской области, где, как сообщил губернатор Александр Гусев, силы ПВО сбили несколько дронов.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?