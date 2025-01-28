Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек

Минюст предложил только в исключительных случаях избирать заключение под стражу как меру пресечения для беременных, женщин с маленькими детьми и еще нескольких категорий. Правительство это предложение одобрило

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение расширить категории людей, которым можно будет избрать заключение под стражу в виде меры пресечения только если их обвинили в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Об этом РБК сообщили источник в правительстве и подтвердили в пресс-службе Министерства юстиции.

Минюст предложил расширить положение о применении заключения под стражу в исключительных случаях на:

Несовершеннолетних

Беременных женщин

Женщин, имеющих малолетнего ребенка

Мужчин-единственных родителей малолетнего ребенка

Усыновителей, опекунов, попечителей малолетних детей или детей-инвалидов

Исключительными случаями также будут считаться те, когда подозреваемых или обвиняемый нарушил ранее избранную меру пресечения, скрылся от органов предварительного расследования или от суда, не имеет места жительства или места пребывания в России, его личность не установлена.

Авторы поправок также предложили прописать в ст. 99 Уголовно-процессуального кодекса (обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения), что кроме тяжести преступления должно также учитываться, было ли совершено насилие или угроза его применения.

Кроме того, авторы предложили отредактировать ту часть ст. 108 УПК, где говорится, что заключение под стражу может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных определенными статьями. Это, например, статьи за различные виды мошенничества. В поправках предлагается исключить первые части этих статей как основание для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. «К «выведенным» составам относятся первые части таких статей, как мошенничество, присвоение и растрата, уклонение от уплаты налогов и сборов и т.д. Логика заключается в том, чтобы вывести из-под действия безусловного применения такой меры пресечения, как заключение под стражу, наименее тяжкие преступления», — рассказал РБК председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Поправки предложены к законопроекту, который в Госдуму внес Верховный суд в июне 2023 года. Суд предложил внести несколько изменений в УПК, в том числе ограничить применение заключения под стражу в качестве меры пресечения в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления средней тяжести, только когда преступление носило насильственный характер. Если же человека подозревают в совершении преступления небольшой тяжести, то под стражу его можно будет заключать, если он пытался скрыться или нарушил ранее избранную меру пресечения.

Отдельно авторы выделили категорию женщин с малолетним ребенком. Законопроектом предлагается установить, что заключать их под стражу можно, только если женщину подозревают или обвиняют в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (сейчас в УПК такое ограничение прописано только для несовершеннолетних). В исключительных случаях несовершеннолетних и женщин с маленькими детьми можно заключать под стражу, если их подозревают или обвиняет в совершении преступления средней тяжести насильственного характера (сейчас для несовершеннолетних — просто средней тяжести).

Помимо этого, в законопроекте Верховного суда говорится, что заключать под стражу нельзя людей, страдающих тяжелыми заболеваниями, подтвержденными медицинскими документами. Госдума приняла законопроект в первом чтении в октябре 2023 года.

Законопроект продолжает начатую несколько лет назад реформу по гуманизации уголовного-процессуального законодательства, отметил в разговоре с РБК Груздев. Он уверен, что «после принятия законопроекта, суды в части экономических преступлений по «простым» составам, станут чаще использовать такую меру как залог, который, к сожалению, на данный момент применяется крайне редко».

Законопроект был разработан во исполнение перечня поручений президента от 12 января 2023 года, поэтому для анализа были использованы данные правоприменительной практики за 2022 год. Тогда судами было удовлетворено 55 196 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, не связанных с применением насилия или угрозой его применения. Из них 2 593 (5%) обвинялись в совершении преступлений небольшой тяжести, 14 861 (27%) — в совершении преступлений средней тяжести, а 37 742 (68%) — в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. По этим категориям уголовных дел удовлетворено 1 379 ходатайств о заключении под стражу женщин, имеющих малолетних детей (2%), и 224 ходатайства о заключении под стражу лиц, в отношении которых установлена инвалидность I или II группы (0,4%), привел Груздев данные статистики.