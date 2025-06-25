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Политика ,  
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ЛДПР исключила из партии одного из старейших депутатов

ЛДПР исключила из партии одного из старейших депутатов — Нилова
Ярослав Нилов
Ярослав Нилов (Фото: Госдума России)

Президиум Высшего совета ЛДПР проголосовал за исключение из партии депутата Госдумы, главы комитета по труду Ярослава Нилова, об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий, передает корреспондент РБК.

«Сегодня президиум Высшего Совета принял решение об исключении Нилова из партии. Решение принято абсолютным большинством голосов. С решением президиума Высшего Совета партии я согласен», — говорится в сообщении Слуцкого, распространенного пресс-службой.

Он пояснил, что к нему поступили обращения от депутатов, членов партии, региональных отделений ЛДПР с предложением исключить Нилова из партии. «Члены нашей партии открыто и внятно выразили свою позицию. Все солидарны: человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и ее руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах», — заявил Слуцкий.

ЛДПР проголосует за исключение из партии главы комитета Госдумы по труду
Политика
Ярослав Нилов

О том, что в среду будет рассматриваться этот вопрос, стало известно накануне. В официальном приглашении, которое было направлено депутату, говорилось, что вопрос повестки касается «нарушения положения о фракции» ЛДПР в Думе.

Источники РБК утверждали, что инициатором голосования была член Высшего совета, первый замглавы центрального аппарата ЛДПР, депутат Мосгордумы Мария Воропаева, у которой был конфликт с Ниловым.

Он обострился в последнюю неделю, когда в Сеть попала аудиозапись, на которой, как утверждается, Воропаева критикует регионы за плохое выполнение «технического задания», связанного с трехлетием пребывания Слуцкого на посту председателя партии. Кроме того, было опубликовано заявление кандидата в Мосгордуму-2024 от ЛДПР Олега Новикова о том, что его «выкидывают» из партии.

ЛДПР проголосует за исключение из партии главы комитета Госдумы по труду
Политика
Ярослав Нилов

Ярослав Нилов отреагировал постом в своем телеграм-канале, заявив, что в партии теперь «диалог и с депутатами, и с активистами больше напоминает диалог прораба со строителями-мигрантами». Кроме того, по словам депутата, «принципиальных людей с собственной позицией просто выкидывают за борт», если они активны и «осмеливаются не соглашаться с «генеральной линией». «Это не ошибка, это система», — заключил Нилов.

Нилов вступил в ЛДПР в 1997 году в возрасте 15 лет, и организовал молодежную организацию партии в подмосковных Люберцах. С 1998 по 2003 год занимался общественной работой, был помощником основателя партии Владимира Жириновского на общественных началах. С 2007 по 2011 год был руководителем секретариата Жириновского, который тогда был вице-спикером Госдумы. Впервые баллотировался в Думу в сентябре 2007 года (V созыв), но мандат не получил. Тем не менее успел поработать в этом созыве депутатом последние несколько месяцев после того, как в июле 2011 года образовался вакантный мандат и партия передала его Нилову. В следующий, VI созыв Нилов избрался уже на выборах, в декабре 2011 года, тогда ему было 29 лет. После этого прошел в VII и VIII созывы. В Думе с 2016 года возглавляет комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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