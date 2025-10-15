Взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины
В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщают «Суспiльне» и «РБК-Украина».
ТСН пишет о взрывах в окрестностях Чернигова. «Суспiльне» также проинформировал о взрыве в Харькове, вероятно, за пределами города.
Ранее 13 октября в Харькове ближе к 22:00 мск раздались взрывы. До того 9 октября взрывы прозвучали в Одессе и Сумах.
Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
