Взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины

В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщают «Суспiльне» и «РБК-Украина».

ТСН пишет о взрывах в окрестностях Чернигова. «Суспiльне» также проинформировал о взрыве в Харькове, вероятно, за пределами города.

Ранее 13 октября в Харькове ближе к 22:00 мск раздались взрывы. До того 9 октября взрывы прозвучали в Одессе и Сумах.

Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.