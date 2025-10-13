После прогремевших взрывов в Харькове местами пропал свет

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

В Харькове ближе к 22:00 мск раздались взрывы сообщает, «Суспільне». По данным издания, взрывов была два, после первого — пропало электричество в части Харькова.

В городе объявлена воздушная тревога, о ней «Суспільне» сообщило в 20:13 мск. Мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале заявил, что после взрывов Салтовском районе начался большой пожар.

В начале октября в Харькове прогремело порядка 20 взрывов и начались пожары. 12 октября в подконтрольной Украине части ДНР на фоне прогремевших взрывов пропало электричество.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.