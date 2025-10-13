После прогремевших взрывов в Харькове местами пропал свет
В Харькове ближе к 22:00 мск раздались взрывы сообщает, «Суспільне». По данным издания, взрывов была два, после первого — пропало электричество в части Харькова.
В городе объявлена воздушная тревога, о ней «Суспільне» сообщило в 20:13 мск. Мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале заявил, что после взрывов Салтовском районе начался большой пожар.
В начале октября в Харькове прогремело порядка 20 взрывов и начались пожары. 12 октября в подконтрольной Украине части ДНР на фоне прогремевших взрывов пропало электричество.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?