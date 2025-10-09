В Одессе и Сумах прозвучали взрывы
В Одессе прогремели взрывы, сообщают «Суспiльне» и ТСН.
В 22:57 мск издание сообщило о воздушной тревоге в Одесской области.
Также, как сообщает «Суспiльне», несколько взрывов прозвучало в городе Сумы.
Глава Одесской военной администрации Олег Кипер сообщал о воздушной тревоги и призывал жителей находиться в укрытиях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее компания «Сумыоблэнерго» сообщила, что часть района Сумской области осталась без электричества. Несколькими часами ранее мэр Сум Александр Лысенко в своем телеграм-канале сообщил о нескольких взрывах.
