Во Львове и Чернигове прогремели взрывы

Во Львове прогремела серия взрывов, сообщают Суспільне и РБК-Украина.

Воздушные силы ВСУ предупредили о веротяной угрозе ударов и призвали жителей оставаться в укрытиях. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о работе ПВО.

Как передает Суспiльне, взрывы раздались также в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, в Чернигове и Хмельницкой области.

Несколько часов назад о взрывах в Запорожской области сообщал глава подконтролькой украинской стороне областной администрации Иван Федоров. По его словам, в некоторых районах возникли перебои со светом и водой.

Согласно мониторинговым пабликам, ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. ПВО работала также в Киеве и Одесской области. На этом фоне Польша подняла в воздух свои и союзные истребители.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.