В Киеве на фоне частичного блэкаута возникли перебои с водой

Частичное отключение электричества в Киеве вызвало проблемы с водоснабжением потребителей на правом берегу города, сообщила пресс-служба «Киевводоканала» на своем сайте.

В сообщении говорится, что «в Киеве в связи с повышенной нагрузкой на энергосистему из-за увеличения электропотребления проводят работы на энергообъекте».

На некоторое время обесточены Шевченковский, Печерский и Голосеевский районы, а водоснабжение потребителей правого берега Киева осуществляется «в режиме пониженного давления».

В Киевской городской администрации сообщили, что вечером 14 октября 2025 года в нескольких районах Киева частично пропало электроснабжение, а впоследствии и вода. В связи с перегрузкой сети возникла проблема на одном из энергообъектов столицы.

Как сообщили в ДТЭК, отключения в Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах произошли в связи с аварией на высоковольтных линиях. В организации также добавили, что отключения затронули и Днепровский и Дарницкий районы.

Энергетики уже устранили повреждения, отметили позднее в городской администрации.