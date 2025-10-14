 Перейти к основному контенту
В Германии обновили брошюру с советами для населения на случай войны

Федеральное ведомство Германии по защите населения и оказанию помощи при катастрофах (BBK) подготовило брошюру с защитными мерами в случае войны. Документ под названием «Подготовка к кризисам
и катастрофам» опубликован на сайте ВВК.

Ведомство подчеркнуло, что Германия — одно из самых безопасных государств в мире, и тем не менее сейчас увеличивается количество кибератак, дезинформации, саботажей. Подобные угрозы вредят «инфраструктуре, формированию общественного мнения и сплоченности общества».

В Германии задержали подозреваемого в стрельбе в центре Гисена
Общество

В документе говорится, что «война больше не кажется такой невероятной, как еще несколько лет назад».

По словам авторов брошюры, BBK впервые со времени своего основания в 2004 году включило в брошюру советы для населения на случай войны, кибератак и диверсий против критической инфраструктуры и попыток дезинформации после многочисленных обращений обеспокоенных граждан.

В Германии уже несколько лет заявляют о наличии военной опасности. Так, в январе 2024 года глава Минобороны страны Борис Писториус заявил, что Германия должна учитывать возможность военного конфликта с Россией и настроиться на нее.

Летом того же года Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный военный план Германии на случай войны. В случае конфликта на восточном фланге НАТО туда перебросят 800 тыс. солдат и 200 тыс. единиц техники из Нидерландов, Бельгии и Германии. Автомагистраль А2, протянувшаяся от города Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия до кольцевой автодороги Берлина, станет ключевым маршрутом для этой операции. Германия возьмет на себя задачу обеспечить поставки топлива, продовольствия и медикаментов для войск НАТО.

В сентябре 2025 года главный военный врач Германии Ральф Хоффман сообщил, что медицинская служба немецкой армии начала готовиться к приему 1000 раненых солдат в день при возможном военном конфликте между Россией и НАТО.

Российские власти неоднократно заявляли, что у страны нет причин воевать с НАТО и она не представляет угрозы для Европы.

