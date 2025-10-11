В Германии задержали подозреваемого в стрельбе в центре Гисена

Полиция немецкого города Гисена задержала мужчину, предположительно устроившего днем стрельбу в букмекерской конторе, передает телерадиокомпания HR со ссылкой на правоохранительные органы.

Полиция сообщила о задержании подозреваемого около 20:00 по местному времени (21:00 мск).

По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы три человека получили ранения и были госпитализированы. Никто из пострадавших не находится в критическом состоянии, уточнили в полиции.

Днем в субботу, 11 октября, неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе на рыночной площади города Гисен к северу от Франкфурта-на-Майне (земля Гессен). В результате стрельбы пострадали несколько человек.

Как сообщил журнал Focus, стрельба началась после 15:00 по местному времени (16:00 мск).

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на правоохранительные органы уточнил, что в результате стрельбы пострадали трое, погибших не было.