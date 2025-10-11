 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Германии задержали подозреваемого в стрельбе в центре Гисена

Полиция немецкого города Гисена задержала мужчину, предположительно устроившего днем стрельбу в букмекерской конторе, передает телерадиокомпания HR со ссылкой на правоохранительные органы.

Полиция сообщила о задержании подозреваемого около 20:00 по местному времени (21:00 мск).

По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы три человека получили ранения и были госпитализированы. Никто из пострадавших не находится в критическом состоянии, уточнили в полиции.

Полиция США задержала подростка по подозрению в стрельбе в Алабаме
Общество

Днем в субботу, 11 октября, неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе на рыночной площади города Гисен к северу от Франкфурта-на-Майне (земля Гессен). В результате стрельбы пострадали несколько человек.

Как сообщил журнал Focus, стрельба началась после 15:00 по местному времени (16:00 мск).

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на правоохранительные органы уточнил, что в результате стрельбы пострадали трое, погибших не было.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Германия стрельба полиция задержание
Материалы по теме
Около 20 человек пострадали в результате стрельбы в Сиднее
Общество
Четверо погибли и 12 пострадали при стрельбе в городке в Миссисипи
Общество
Полиция США задержала подростка по подозрению в стрельбе в Алабаме
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
В Германии задержали подозреваемого в стрельбе в центре Гисена Общество, 23:12
На афгано-пакистанской границе начались ожесточенные бои Политика, 23:06
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
«РБК-Украина» узнало, что Трамп и Зеленский обсуждали поставки Patriot Политика, 22:35
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Умерла американская актриса Дайан Китон Общество, 22:24
На месте взрыва завода в Теннесси не обнаружили выживших Общество, 22:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Над двумя регионами России сбили семь беспилотников Политика, 21:51
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Вокалист Lostprophets Йен Уоткинс умер после нападения в тюрьме Общество, 21:36
В результате наводнений в Мексике погибли 37 человек Общество, 21:23
Клуб Головина «Монако» назначил нового главного тренера Спорт, 21:17
Чеченский министр обратился к ЦБ из-за голосования по банкноте 500 руб. Политика, 21:03
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00