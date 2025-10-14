Израиль оставит КПП «Рафах» закрытым из-за невозвращения тел заложников

Ynet: Израиль решил не открывать КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта

Израиль решил не открывать КПП «Рафах» и ограничить поток гуманитарной помощи в сектор Газа из-за невыполнения ХАМАС обязательства по возвращению тел погибших заложников

Фото: Ali Moustafa / Getty Images

Израиль не станет открывать 15 октября КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Страна также ограничит поток гуманитарной помощи в анклав, сообщает Ynet.

По данным портала, решение было принято в связи с нарушением палестинским движением ХАМАС обязательства по возвращению тел всех погибших заложников.

13 октября ХАМАС передал Израилю всех 20 остававшихся в плену живых заложников в рамках мирного соглашения. По данным The Times of Israel, ХАМАС передал Израилю тела только четверых заложников, еще 24 тела остаются в Газе.

В первой группе освобожденных были Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берман, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал, во второй — Элькана Бухбут, Бар Куперштейн, Максим Харкин, Сегев Кальфон, Эйтан Горн, Давид Кунио, Ариэль Кунио, Нимрод Коэн, Авинатан Ор, Йосеф Хаим Охана, Матан Ценгаукер, Эвьятар Давид, Ром Браславски.

В конце сентября США представили свой план завершения конфликта из 20 пунктов. Первые из них уже выполняются: ХАМАС отпустил израильских заложников, а Израиль — палестинских заключенных. Трамп сообщил, что уже идут переговоры по второй фазе соглашения, так как они связаны с первой.