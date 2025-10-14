 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

В ООН оценили стоимость реконструкции Газы в $70 млрд

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters
Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters

Стоимость реконструкции сектора Газа оценивается в $70 млрд, восстановление территории может занять десятилетия, сообщил журналистам представитель ООН Яко Силлиерс. Его слова передает Reuters.

Силлиерс добавил, что ряд стран, включая США, арабские и европейские государства, выразили готовность участвовать в финансировании восстановления Газы, однако не привел подробностей.

Он также отметил, что количество обломков по всей Газе оценивается специалистами в 55 млн т и приравнивается к 13 египетским пирамидам.

Согласно данным Центра спутниковых наблюдений ООН (UNOSAT), около 83% всех строений в секторе Газа получили повреждения.

Семья освобожденного из плена ХАМАС решила лично поблагодарить Путина
Политика
Максим&nbsp;Харкин

8 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС по итогам переговоров в Египте согласились на первую фазу предложенного им в сентябре мирного плана. Через два дня режим прекращения огня вступил в силу. Израиль отвел войска к буферной зоне Газы, а палестинцы начали возвращаться домой.

13 октября ХАМАС освободил всех живых израильских заложников. В тот же день американский лидер констатировал, что конфликт Израиля и ХАМАС в Газе «закончен».

Также 13 октября Трамп, президенты Египта и Турции Абдель Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на саммите в Египте подписали соглашение о прекращении войны между Израилем и ХАМАС в Газе как посредники. Ни Израиль, ни ХАМАС на саммите в Шарм-эш-Шейхе представлены не были.

