 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Рахмоном

Эмомали Рахмон
Эмомали Рахмон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает официальный сайт Кремля.

В ходе разговора Владимир Путин поблагодарил Рахмона за гостеприимство и теплый прием, оказанные в ходе недавнего государственного визита в Таджикистан, а также отметил высокий уровень организации прошедших в Душанбе второго саммита Россия — Центральная Азия и заседания Совета глав государств СНГ.

Лидеры двух стран также выразили удовлетворение содержательным характером двусторонних переговоров, а также уверенность в дальнейшем развитии российско-таджикских отношений.

Путин в шутку пожаловался лидерам СНГ, что Рахмон морил его голодом
Политика
Эмомали Рахмон и&nbsp;Владимир Путин в&nbsp;Душанбе, Таджикистан, 8 октября 2025 г.

Поездка Путина в Таджикистан с 8 по 10 октября включала три этапа: государственный визит, участие во втором саммите «Россия — Центральная Азия» и заседание Совета глав государств СНГ. В Душанбе российского лидера сопровождала правительственная делегация, включая двух вице-премьеров. По итогам визита Путин и Рахмон подписали совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества.

До этого Путин и Рахмон встречались в начале сентября в Китае в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и на параде Победы, посвященном 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Ранее в этот же день Путин провел телефонные разговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
Эмомали Рахмон Владимир Путин Россия Таджикистан
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин принял в Кремле главу «Норникеля» Потанина
Бизнес
Путин и Рахмон подписали соглашения о мигрантах из Таджикистана
Политика
Путин поблагодарил Рахмона за внимание к русскому языку в Таджикистане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Главу нижегородского отделения «Народного фронта» задержали Общество, 18:52
МВФ во второй раз снизил прогноз роста ВВП России на 2025 год Экономика, 18:50
Царёв назвал абсурдом лишение его гражданства Украины Политика, 18:47
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Боливией Спорт, 18:36
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Захарова назвала варварством риск депортации более 800 россиян из Латвии Политика, 18:28
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Разрешение каких конфликтов Трамп поставил себе в заслугу. Инфографика Политика, 18:26
МВД проверит конфликт с пенсионеркой из-за места в московском метро Общество, 18:25
Кто такой судья Момотов, у которого нашли сеть отелей и связи с ОПГ 18:24
Путин впервые за десять лет назначил нового посла в Австрии Политика, 18:22
Российский рынок — на годовых минимумах. Какие акции покупать на просадкеПодписка на РБК, 18:20
97-летний теннисист обыграл 102-летнего на турнире ITF Спорт, 18:19
ПСБ рассказал о мерах поддержки быстрорастущего технологического бизнеса Пресс-релиз, 18:17