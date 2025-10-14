Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Рахмоном
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает официальный сайт Кремля.
В ходе разговора Владимир Путин поблагодарил Рахмона за гостеприимство и теплый прием, оказанные в ходе недавнего государственного визита в Таджикистан, а также отметил высокий уровень организации прошедших в Душанбе второго саммита Россия — Центральная Азия и заседания Совета глав государств СНГ.
Лидеры двух стран также выразили удовлетворение содержательным характером двусторонних переговоров, а также уверенность в дальнейшем развитии российско-таджикских отношений.
Поездка Путина в Таджикистан с 8 по 10 октября включала три этапа: государственный визит, участие во втором саммите «Россия — Центральная Азия» и заседание Совета глав государств СНГ. В Душанбе российского лидера сопровождала правительственная делегация, включая двух вице-премьеров. По итогам визита Путин и Рахмон подписали совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества.
До этого Путин и Рахмон встречались в начале сентября в Китае в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и на параде Победы, посвященном 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Ранее в этот же день Путин провел телефонные разговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
