 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает официальный сайт Кремля.

Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и энергетической сферах. Кроме того, Путин и Мирзиёев отметили рост взаимного товарооборота и высказали удовлетворение по поводу тесного практического взаимодействия ряда ключевых ведомств двух стран.

Также лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских союзнических отношений и условились о продолжении контактов.

Путин принял в Кремле главу «Норникеля» Потанина
Бизнес
Владимир Потанин и Владимир Путин

Предыдущий телефонный разговор Путина и Мирзиёева состоялся 17 августа. Тогда президент России проинформировал узбекского лидера о прошедшей 15 августа встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. Также стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повесток.

10 октября Владимир Путин принял участие в заседании Совета глав государств — участников СНГ в Душанбе, на котором присутствовал Мирзиёев, а также лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
Владимир Путин Шавкат Мирзиёев Узбекистан Россия телефонный разговор
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Токаевым
Политика
В Узбекистане участника спецоперации осудили за наемничество
Общество
В Узбекистане сократят свыше двух тысяч чиновников после внедрения ИИ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Два человека погибли в ДТП с участием военного грузовика в Дагестане Общество, 17:19
Индекс альтсезона обвалился на 43% за неделю. Что это значит Крипто, 17:10
Сборная Швеции уволила тренера после трех поражений в отборе ЧМ-2026 Спорт, 17:08
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя новыми сообщениями Общество, 16:58
В Госдуме отреагировали на возможный перенос сроков нового утильсбора Авто, 16:56
Против замначальника ростовского МЧС завели дело о превышении полномочий Общество, 16:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Британия спустя 30 лет разрешит поставку оружия Армении и Азербайджану Политика, 16:47
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Политика, 16:44
Мэр Одессы после лишения Зеленским гражданства пригрозил дойти до ЕСПЧ Политика, 16:43
Белгородского зампрокурора задержали по подозрению в получении взятки Политика, 16:41
Суд изъял у главы Совета судей и его компаньонов активы на 9 млрд руб. Общество, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Рынок акций упал на ожиданиях объявления США по поставкам оружия Украине Инвестиции, 16:33