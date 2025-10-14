Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает официальный сайт Кремля.

Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и энергетической сферах. Кроме того, Путин и Мирзиёев отметили рост взаимного товарооборота и высказали удовлетворение по поводу тесного практического взаимодействия ряда ключевых ведомств двух стран.

Также лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских союзнических отношений и условились о продолжении контактов.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Мирзиёева состоялся 17 августа. Тогда президент России проинформировал узбекского лидера о прошедшей 15 августа встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. Также стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повесток.

10 октября Владимир Путин принял участие в заседании Совета глав государств — участников СНГ в Душанбе, на котором присутствовал Мирзиёев, а также лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана.