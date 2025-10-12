Путин в шутку пожаловался лидерам СНГ, что Рахмон морил его голодом

Эмомали Рахмон и Владимир Путин в Душанбе, Таджикистан, 8 октября 2025 г. (Фото: Кристина Кормилицына / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами стран СНГ в Душанбе 9 октября в шутку пожаловался, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон «морил его голодом». Этот фрагмент показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», отрывок опубликовал журналист Павел Зарубин.

Во время прогулки по резиденции Рахмона перед неформальным обедом Путин рассказал коллегам: «Он [Рахмон] со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю — зачем моришь голодом?» На это Рахмон, как процитировал его Путин, ответил: «Завтра будем [обедать], все соберемся», — после чего участники встречи рассмеялись.

Поездка Путина в Таджикистан с 8 по 10 октября включала три этапа: государственный визит, участие во втором саммите «Россия — Центральная Азия» и заседание Совета глав государств СНГ. В Душанбе российского лидера сопровождала правительственная делегация, включая двух вице-премьеров.

По итогам переговоров с Рахмоном были подписаны 16 двусторонних соглашений, включая договоренности о представительствах МВД двух стран и о медицинском освидетельствовании трудовых мигрантов из Таджикистана при въезде в Россию.

Video

Неформальный обед состоялся на территории ботанического сада «Ирам». Перед его началом Путин подарил Рахмону картину «Таджикские друзья» кисти советского художника Макса Бирштейна, а также книгу «Таджики», посвященную истории таджикского народа.