Политика⁠,
0

Путин в шутку пожаловался лидерам СНГ, что Рахмон морил его голодом

Эмомали Рахмон и&nbsp;Владимир Путин в&nbsp;Душанбе, Таджикистан, 8 октября 2025 г.
Эмомали Рахмон и Владимир Путин в Душанбе, Таджикистан, 8 октября 2025 г. (Фото: Кристина Кормилицына / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами стран СНГ в Душанбе 9 октября в шутку пожаловался, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон «морил его голодом». Этот фрагмент показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», отрывок опубликовал журналист Павел Зарубин.

Во время прогулки по резиденции Рахмона перед неформальным обедом Путин рассказал коллегам: «Он [Рахмон] со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю — зачем моришь голодом?» На это Рахмон, как процитировал его Путин, ответил: «Завтра будем [обедать], все соберемся», — после чего участники встречи рассмеялись.

Путин и Рахмон подписали соглашения о мигрантах из Таджикистана
Политика
Владимир Путин и Эмомали Рахмон во время церемонии обмена подписанными документами в Дворце Нации в Душанбе, 9 октября 2025 года

Поездка Путина в Таджикистан с 8 по 10 октября включала три этапа: государственный визит, участие во втором саммите «Россия — Центральная Азия» и заседание Совета глав государств СНГ. В Душанбе российского лидера сопровождала правительственная делегация, включая двух вице-премьеров.

По итогам переговоров с Рахмоном были подписаны 16 двусторонних соглашений, включая договоренности о представительствах МВД двух стран и о медицинском освидетельствовании трудовых мигрантов из Таджикистана при въезде в Россию.

Путин в шутку пожаловался лидерам СНГ, что Рахмон морил его голодом
Video

Неформальный обед состоялся на территории ботанического сада «Ирам». Перед его началом Путин подарил Рахмону картину «Таджикские друзья» кисти советского художника Макса Бирштейна, а также книгу «Таджики», посвященную истории таджикского народа.

