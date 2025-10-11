Мирный житель погиб при ударе дрона по грузовику в Курской области
В Большесолдатском районе Курской области в результате атаки дроном грузовика погиб мирный житель, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Хинштейн.
По его словам, жертвой стал 58-летний водитель, он умер на месте. Грузовик был атакован в деревне Бирюковка.
Незадолго до этого Хинштейн сообщил, что в Рыльском районе, также в результате атаки дроном автомобиля, пострадала супружеская пара. Мужчина и женщина ехали по трассе Рыльск — Дурово, когда их машину атаковал беспилотник. Пострадавшую госпитализировали с ранениями средней степени тяжести, ее муж получил незначительные травмы и будет наблюдаться на дому.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Днем 11 октября Минобороны сообщило об уничтожении пяти таких аппаратов над Башкирией. Всего над республикой за ночь и утро было уничтожено семь дронов. В Башкирии 11 октября празднуют День республики.
В ночь на 11 октября российские силы ПВО перехватили над регионами 42 беспилотника.
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов