Мирный житель погиб при ударе дрона по грузовику в Курской области

Хинштейн: мирный житель погиб при ударе дрона по грузовику в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Большесолдатском районе Курской области в результате атаки дроном грузовика погиб мирный житель, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, жертвой стал 58-летний водитель, он умер на месте. Грузовик был атакован в деревне Бирюковка.

Минобороны заявило о пяти сбитых дронах в Башкирии
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Незадолго до этого Хинштейн сообщил, что в Рыльском районе, также в результате атаки дроном автомобиля, пострадала супружеская пара. Мужчина и женщина ехали по трассе Рыльск — Дурово, когда их машину атаковал беспилотник. Пострадавшую госпитализировали с ранениями средней степени тяжести, ее муж получил незначительные травмы и будет наблюдаться на дому.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Днем 11 октября Минобороны сообщило об уничтожении пяти таких аппаратов над Башкирией. Всего над республикой за ночь и утро было уничтожено семь дронов. В Башкирии 11 октября празднуют День республики.

В ночь на 11 октября российские силы ПВО перехватили над регионами 42 беспилотника.

Александр Хинштейн
Александр Хинштейн
губернатор Курской области
26 октября 1974 года
