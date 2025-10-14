При ударе дрона в Курской области погибла женщина

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Курской области, по предварительной информации, дрон совершил удар по автомобилю в селе Белица Беловского района, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

В результате взрыва погибла женщина, написал Хинштейн.

Еще одна атака беспилотника произошла в селе Песчаное в том же районе, ранен мужчина.

В ночь на 14 октября в российских регионах уничтожили 40 беспилотников, в том числе один беспилотник в Курской области, сообщило Минобороны.

Курская область регулярно подвергается ударам беспилотников ВСУ. 12 октября дрон атаковал гражданский автомобиль на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района. В результате погибла женщина.