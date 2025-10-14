При ударе дрона в Курской области погибла женщина
В Курской области, по предварительной информации, дрон совершил удар по автомобилю в селе Белица Беловского района, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.
В результате взрыва погибла женщина, написал Хинштейн.
Еще одна атака беспилотника произошла в селе Песчаное в том же районе, ранен мужчина.
В ночь на 14 октября в российских регионах уничтожили 40 беспилотников, в том числе один беспилотник в Курской области, сообщило Минобороны.
Курская область регулярно подвергается ударам беспилотников ВСУ. 12 октября дрон атаковал гражданский автомобиль на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района. В результате погибла женщина.
