Новые законы в России⁠,
0

Госдума одобрила оформление гражданства по рождению через «Госуслуги»

Сюжет
Новые законы в России
Фото: ArtOlympic / Shutterstock
Фото: ArtOlympic / Shutterstock

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации», предусматривающие возможность упрощенной подачи заявления для подтверждения у детей гражданства России по рождению, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно документу, законные представители ребенка, включая органы опеки, смогут направить заявление в территориальный орган МВД через портал госуслуг. Уведомление об оформлении гражданства поступит туда же и будет подписано усиленной электронной подписью уполномоченного должностного лица. При этом сохранится возможность подать документы на бумаге. Порядок подачи заявления в электронном виде установит МВД.

Как отметил замглавы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, документ не предлагает никаких нововведений, связанных с приобретением российского гражданства иностранцами, и касается детей граждан России.

После подписания президентом закон вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования.

Гражданство России: как получить и что нужно знать
База знаний
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Согласно закону «О гражданстве Российской Федерации», ребенок считается гражданином России по рождению автоматически, если хотя бы один из родителей имеет российское гражданство. В этом случае гражданство не нужно получать, его необходимо лишь подтвердить — через МВД ставится отметка в свидетельство о рождении, выдается справка или оформляется паспорт.

До вступления в силу закона об упрощенной процедуре подтверждения гражданства России по рождению подача документов возможна только лично на бумаге в подразделении МВД или МФЦ.

Плугина Ирина
Госдума законопроект российское гражданство
