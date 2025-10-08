Швейцария откажется принимать беженцев из западных областей Украины

Фото: Dave Primov / Shutterstock

С 1 ноября 2025 года в Швейцарии изменятся правила предоставления защитного статуса S беженцам из Украины. Рассчитывать на него смогут теперь далеко не все прибывшие в конфедерацию, сообщает SRF со ссылкой на решение правительства.

Федеральный совет Швейцарии решил провести различие между регионами Украины, возвращение в которые считается безопасным при предоставлении временной защиты. Как поясняет издание, прибывшие из не охваченных боевыми действиями территорий останутся без статуса S и должны будут покинуть конфедерацию. Новое правило касается прежде всего жителей Западной Украины (Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей). Таковых, по данным правительства, около 5% от числа всех украинских беженцев в Швейцарии.

Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи.

Граждане Украины, которые больше не имеют право на получение статуса S по новым правилам, могут подать заявление на предоставление политического убежища или поехать в страну — член ЕС, где нет подобных ограничений, уточнили в Федеральном совете.

Власти подчеркнули, что у тех, кто уже получил защитный статус, не станут его отзывать.

«Несмотря на международные усилия по установлению мира, устойчивая стабилизация [на Украине] не представляется реалистичной в среднесрочной перспективе», — говорится в заявлении Федерального совета. Он постановил, что статус защиты S будет действовать до начала марта 2027 года.