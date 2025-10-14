 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
На Украине сообщили о почти 290 тыс. покинувших свои части военных

Военная операция на Украине
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Почти 290 тыс. уголовных дел за самовольное оставление части (СОЧ) и дезертирство возбудили на Украине с января 2022 года по сентябрь 2025 года, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на данные Генпрокуратуры страны.

Согласно информации надзорного ведомства, из них 235 646 дел завели за СОЧ, 53 954 — за дезертирство.

Для сравнения: с января 2022 года по сентябрь 2024 года было зарегистрировано около 60 тыс. случаев СОЧ и почти 30 тыс. случаев дезертирства.

Из статистики, предоставленной изданию Генпрокуратурой, следует, что с начала спецоперации по июль 2025 года на Украине зарегистрировали 202 997 уголовных дел по СОЧ. За тот же период зафиксировали 50 058 случаев дезертирства.

В ВСУ ответили на обвинения о дезертирствах из-за «лоялистов Сырского»
Политика
Фото:Reuters

С января по август 2025 года на Украине было около 150 тыс. дезертиров, а новобранцев за этот же период — 146 тыс., рассказал в начале октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» российский президент Владимир Путин

Глава государства выразил мнение, что единственным выходом, оставшимся у Киева, является понижение мобилизационного возраста, который весной 2024 снизили с 27 до 25 лет.

Об острой нехватке военнослужащих на Украине, в том числе из-за дезертирства, в январе рассказала The Guardian уполномоченный Верховной рады Украины по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова.

Среди причин дезертирства военный омбудсмен назвала усталость людей, желание видеть свои семьи, проблемы с психическим здоровьем и конфликты с командованием.

Всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине объявили 24 февраля 2022 года, с тех пор их неоднократно продлевали.

Плугина Ирина
Украина ВСУ дезертирство
