Захарова предостерегла ФРГ от выдворения россиян с мероприятий к 9 Мая
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее аппарат воссоздадут «практики нацистов», если с памятных мероприятий, посвященных окончанию Второй мировой войны, будут выдворять русских и белорусов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«В год 80-летия Победы Анналена Бербок и ее аппарат продолжают воссоздавать используемые нацистами бесчеловечные практики. Если немецкие силовики действительно будут выдворять русских, белорусов, бывших советских граждан, в том числе евреев, с торжественных мероприятий, то иначе как возрождением нацизма это назвать будет нельзя», — написала она в своем телеграм-канале.
Захарова ссылается на материал газеты Berliner Zeitung, в распоряжение которой попал закрытый документ МИД Германии. Согласно ему, россиян и белорусов не будут допускать к участию в мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны.
Представитель МИД отметила, что возможное выдворение россиян с мероприятий, посвященных Победе, выглядит «вопиющим оскорблением».
Читайте РБК в Telegram.
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов