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Захарова предостерегла ФРГ от выдворения россиян с мероприятий к 9 Мая

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее аппарат воссоздадут «практики нацистов», если с памятных мероприятий, посвященных окончанию Второй мировой войны, будут выдворять русских и белорусов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В год 80-летия Победы Анналена Бербок и ее аппарат продолжают воссоздавать используемые нацистами бесчеловечные практики. Если немецкие силовики действительно будут выдворять русских, белорусов, бывших советских граждан, в том числе евреев, с торжественных мероприятий, то иначе как возрождением нацизма это назвать будет нельзя», — написала она в своем телеграм-канале.

Захарова ссылается на материал газеты Berliner Zeitung, в распоряжение которой попал закрытый документ МИД Германии. Согласно ему, россиян и белорусов не будут допускать к участию в мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны.

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Представитель МИД отметила, что возможное выдворение россиян с мероприятий, посвященных Победе, выглядит «вопиющим оскорблением».

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Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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