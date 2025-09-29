Зеленский заявил, что Россия не будет устанавливать новые границы

Президент Украины, говоря о готовности пойти на территориальные уступки, напомнил, что границы страны определены Конституцией. Москва исключает возможность территориальных уступок Киеву

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Россия не будет устанавливать новые границы на Украине, заявил президент Владимир Зеленский, его слова приводит «РБК Украина».

Отвечая на вопрос, готов ли он пойти на территориальные уступки, чтобы закончить конфликт, Зеленский напомнил, что украинские границы определены Конституцией. Украинский лидер подчеркнул, что открыт к дипломатическим переговорам.

Зеленский также отметил, что американский президент Дональд Трамп поддерживает позицию Украины, поскольку стремится к миру. «Наша задача сегодня состоит в том, чтобы сохранить новое отношение США к этой войне, чтобы оно соответствовало отношению Европы», — заявил он.

Трамп после встречи с Зеленским в США не исключил, что Украина при поддержке ЕС сможет вернуть утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше». По его словам, к такому заключению он пришел после «ознакомления и полного понимания военной и экономической ситуации».

В Кремле связали изменение риторики главы Белого дома со встречей с Зеленским. «Разумеется, господин Трамп услышал о том, что происходит, в версии Зеленского. И по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире Радио РБК. После слов Трампа о том, что Владимир Путин подвел его, Песков отметил, что в Кремле исходят из того, что американский президент «сохраняет свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия к тому, чтобы способствовать украинскому урегулированию».

Москва исключает возможность территориальных уступок Киеву и настаивает на международном признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и полном выводе украинских войск из последних четырех регионов.