Общество
0

В Дагестане задержали пять жителей, планировавших теракт против силовиков

Пять человек задержаны по подозрению в подготовке покушения на правоохранителей. На месте операции силовики нашли компоненты для создания взрывного устройства и флаг ИГИЛ
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Сотрудники МВД Дагестана и местного управления ФСБ задержали пятерых жителей республики, намеревавшихся совершить теракт в отношении представителей правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД во «ВКонтакте».

Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 317 (подготовка к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств). За первое преступление виновным может грозить до 15 лет лишения свободы, поскольку оно не завершено, за второе — такой же срок.

Слесаря одного из оборонных предприятий обвинили в теракте и вандализме
Политика
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

МВД показало кадры, на которых видно, что задержание происходило в одном из частных домохозяйств. На месте были обнаружены и изъяты компоненты, предположительно, для изготовления взрывного устройства.

Также на кадрах оперативной съемки был продемонстрирован лист, предположительно, с инструкцией по изготовлению этого устройства. На месте силовики нашли флаг «Исламского государства» (ИГИЛ, признано в России террористической организацией и запрещено).

В конце сентября Советский районный суд Махачкалы арестовал четверых жителей города Буйнакск, подозреваемых в подготовке теракта против сотрудников МВД. Следствие пришло к выводу, что фигуранты по предварительному сговору планировали устроить взрыв в отделе МВД в Буйнакском районе. Для этого один из злоумышленников приобрел и хранил компоненты для изготовления взрывного устройства.

Арестованным также вменили статьи о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дагестан задержание теракт правоохранительные органы
