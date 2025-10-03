В Дагестане задержали пять жителей, планировавших теракт против силовиков

Пять человек задержаны по подозрению в подготовке покушения на правоохранителей. На месте операции силовики нашли компоненты для создания взрывного устройства и флаг ИГИЛ

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Сотрудники МВД Дагестана и местного управления ФСБ задержали пятерых жителей республики, намеревавшихся совершить теракт в отношении представителей правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД во «ВКонтакте».

Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 317 (подготовка к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств). За первое преступление виновным может грозить до 15 лет лишения свободы, поскольку оно не завершено, за второе — такой же срок.

МВД показало кадры, на которых видно, что задержание происходило в одном из частных домохозяйств. На месте были обнаружены и изъяты компоненты, предположительно, для изготовления взрывного устройства.

Также на кадрах оперативной съемки был продемонстрирован лист, предположительно, с инструкцией по изготовлению этого устройства. На месте силовики нашли флаг «Исламского государства» (ИГИЛ, признано в России террористической организацией и запрещено).

В конце сентября Советский районный суд Махачкалы арестовал четверых жителей города Буйнакск, подозреваемых в подготовке теракта против сотрудников МВД. Следствие пришло к выводу, что фигуранты по предварительному сговору планировали устроить взрыв в отделе МВД в Буйнакском районе. Для этого один из злоумышленников приобрел и хранил компоненты для изготовления взрывного устройства.

Арестованным также вменили статьи о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств.