В правительстве Франции запланировали приостановить пенсионную реформу

BFMTV: Лекорню планирует приостановить пенсионную реформу до 2027 года
Себастьян Лекорню
Себастьян Лекорню (Фото: Martin Lelievre / Reuters)

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню планирует частично приостановить реформу, которая предполагала постепенное повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. По данным BFM TV, такое решение будет действовать до 2027 года и станет частью политического компромисса с Социалистической партией. 

Инициатива стала итогом более чем двухчасовых переговоров премьер-министра с рабочей группой по пенсиям. Приостановка пенсионной реформы призвана предотвратить очередной вотум недоверия правительству, поскольку объединение усилий правой и левой оппозиции может позволить набрать необходимое для этого число голосов. 

Макрон вновь назначил Лекорню премьером
Политика
Фото:Себастьен Лекорню (Kiran Ridley / Getty Images)

Как ранее предупреждал министр экономики Франции Роланд Лескюр, корректировка пенсионной реформы потребует дополнительных бюджетных расходов в миллиарды евро к 2027 году. 

Первоначальная пенсионная реформа, вызвавшая массовые протесты по всей Франции в 2023 году, была направлена на решение проблемы нехватки средств пенсионной системы. Несмотря на демонстранции с участием более миллиона человек, закон о постепенном повышении пенсионного возраста вступил в силу в сентябре 2023 года.

