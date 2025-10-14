 Перейти к основному контенту
Bloomberg узнал о позиции ЕС по помощи Украине за счет российских активов

Bloomberg: в ЕС считают, что помочь Киеву можно только за счет активов России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Андриенко / Reuters
Фото: Андрей Андриенко / Reuters

В Европейском союзе все больше убеждаются, что использование замороженных российских активов — единственный способ финансирования Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В агентстве уточнили, что другие источники финансирования иссякают, так как в США заявили, что больше не будут платить за поставляемое Киеву оружие, а часть европейских стран переживают бюджетные и политические кризисы, пишет Bloomberg.

Достичь политического соглашения по вопросу использования российских активов в размере около $232 млрд для помощи Украине планируют 23 октября на саммите лидеров стран — членов ЕС в Брюсселе.

Когда соглашение будет достигнуто, в ЕС смогут приступить к разработке правового механизма высвобождения средств до второго квартала следующего года, заявили собеседники агентства.

Россия отмечала, что считает изъятие своих активов незаконным и сравнивает с воровством. Москва подчеркивала, что обратится в суды, если Запад предпримет те или иные действия в отношении замороженных средств.

Times узнала, что Запад обсудит использование активов России для Украины
Политика
Киев, Украина

Согласно планам, обсуждаемым в ЕС, Украина получит около €140 млрд в рамках нового «репарационного» займа. Сейчас Киеву выделяется кредит, погашаемый за счет прибыли от активов, на €45 млрд. Согласно идее о новом займе, Украине придется вернуть средства, только если Россия компенсирует причиненный ей за время боевых действий ущерб. Кроме того, этот кредит не будет представлять собой конфискацию, полагают в ЕС.

Против идеи выступила Бельгия, в депозитарии которой (Euroclear) хранятся эти средства. Брюссель требовал разделения потенциальных рисков от действий с активами. Предполагается, что Евросоюз или группа стран-членов предоставит гарантии Euroclear, чтобы тот в случае судебных претензий Москвы мог их удовлетворить.

Минфин России оценивал размер замороженных активов в $300 млрд.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Украина Евросоюз активы российские активы
