Губернатор рассказал о последствиях налета БПЛА на Тамбовскую область
Беспилотники повредили несколько частных домов и припаркованных автомобилей в Первомайском округе Тамбовской области, сообщил глава региона Евгений Первышов.
Губернатор также уточнил, что в большинстве зданий выбило стекло. В результате налета никто не пострадал.
За ночь над регионом сбили два дрона.
Всего в ночь на 14 октября ПВО уничтожила 40 беспилотников. Помимо Тамбовской области они были сбиты в Крыму, Белгородской, Воронежской, Нижегородской областях и над акваторией Черного моря.
В последний раз беспилотники атаковали Тамбовскую область 8 октября — над регионом сбили один дрон.
