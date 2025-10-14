Первышов: беспилотники повредили несколько частных домов в Тамбовской области

Губернатор рассказал о последствиях налета БПЛА на Тамбовскую область

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Беспилотники повредили несколько частных домов и припаркованных автомобилей в Первомайском округе Тамбовской области, сообщил глава региона Евгений Первышов.

Губернатор также уточнил, что в большинстве зданий выбило стекло. В результате налета никто не пострадал.

За ночь над регионом сбили два дрона.

Всего в ночь на 14 октября ПВО уничтожила 40 беспилотников. Помимо Тамбовской области они были сбиты в Крыму, Белгородской, Воронежской, Нижегородской областях и над акваторией Черного моря.

В последний раз беспилотники атаковали Тамбовскую область 8 октября — над регионом сбили один дрон.