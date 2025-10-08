 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Средства ПВО сбили за ночь 53 украинских беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны в период с 23:00 7 октября по 7:00 мск 8 октября перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Большинство сбитых дронов пришлось на Белгородскую область — 28; 11 БПЛА сбили в Воронежской области, шесть в Ростовской, по два в Брянской и Курской областях. По одному беспилотнику уничтожили в Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областях.

В Липецке эвакуировали 50 человек из-за найденных обломков дрона
Политика

Накануне, вечером 7 октября, ПВО с 20:00 до 23:00 мск сбила над Россией 30 украинских дронов. Больше всего уничтожили над Белгородской областью — 16 БПЛА, еще 11 сбили в Курской области, два пришлись на Ростовскую, один на Воронежскую.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Авторы
Теги
Полина Дуганова
беспилотники БПЛА дроны ПВО Минобороны
