Средства ПВО сбили за ночь 53 украинских беспилотника
Средства противовоздушной обороны в период с 23:00 7 октября по 7:00 мск 8 октября перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Большинство сбитых дронов пришлось на Белгородскую область — 28; 11 БПЛА сбили в Воронежской области, шесть в Ростовской, по два в Брянской и Курской областях. По одному беспилотнику уничтожили в Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областях.
Накануне, вечером 7 октября, ПВО с 20:00 до 23:00 мск сбила над Россией 30 украинских дронов. Больше всего уничтожили над Белгородской областью — 16 БПЛА, еще 11 сбили в Курской области, два пришлись на Ростовскую, один на Воронежскую.
