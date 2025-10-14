 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Власти Джакарты планируют запретить продажу мяса собак и кошек

Фото: Ed Wray / Getty Images
Фото: Ed Wray / Getty Images

Губернатор столицы Индонезии Прамоджо Анунг Вибово объявил о планах ввести запрет на продажу мяса собак и кошек для употребления в пищу. Решение было озвучено после встречи с представителями зоозащитной организации Dog Meat Free Indonesia (DMFI), пишет Antara.

Как пояснил губернатор, этот запрет станет частью мер по сдерживанию распространения бешенства в городе. Для его введения будет издано специальное распоряжение губернатора, а если потребуется — разработан региональный нормативный акт для рассмотрения в городском совете.

Вибово подчеркнул, что правовой основой для запрета уже служат действующие законы — № 18 о продуктах питания и № 41 о сельском хозяйстве и здоровье животных. «Надеюсь, Джакарта сможет подать пример в этой инициативе», — заявил губернатор.

При пожаре в московском приюте для животных погибли 13 собак
Общество

Представители DMFI поддержали инициативу, отметив, что торговля мясом собак в Джакарте достигла критического уровня и способствует распространению бешенства. Ветеринар организации Мэри Фердинандес назвала ситуацию «тревожной» и требующей немедленного решения. Если запрет будет принят, Джакарта станет первым регионом Индонезии, официально запретившим употребление мяса собак и кошек.

Два года назад официальный запрет есть собак разработали в Южной Корее. Он коснулся общепита, а также мест, где можно было купить и продать этот продукт. В последние годы такая практика вызывала критику со стороны международного сообщества и молодых корейцев. Соответствующий запрет вступил в силу 9 января 2024 года.

Нарушители столкнутся с наказанием: за разведение и умерщвление собак им грозит три года тюрьмы либо штраф 30 млн вон (около $21 тыс.). Продажа, хранение и распространение собачатины, а также содержание ресторанов предусматривают два года тюрьмы или 20 млн вон (около $13,9 тыс.) штрафа. Однако наказывать за это, согласно закону, начнут лишь в 2027 году. До того времени все магазины, фермы и рестораны, предлагающие мясо собак, должны зарегистрироваться и постепенно прекратить свою деятельность.

Ксения Потрошилина
кошки Корея Южная Корея мясо собаки
