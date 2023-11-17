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Политика ,  
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В Южной Корее законодательно запретят есть собак

В Южной Корее в течение года примут закон, запрещающий поедание собак
Глава правящей партии в Южной Корее анонсировал принятие закона о запрете употребления в пищу собачатины до конца 2024 года. Он пояснил, что настало время положить конец социальным конфликтам и разногласиям по этому поводу
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Правительство Южной Кореи совместно с правящей партией «Гражданская сила» в течение года примут закон, после которого в стране перестанут продавать и подавать в общепите собачье мясо, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы «Гражданской силы» Ю Ый Дона.

Как отмечает агентство, в последние годы практика употреблять в пищу собак вызывала критику как со стороны международного сообщества, так и у молодого поколения южных корейцев.

«Пришло время положить конец социальным конфликтам и разногласиям вокруг потребления собачьего мяса путем принятия специального закона, направленного на прекращение этой практики», — заявил Ю Ый Дон на встрече с правительственными чиновниками и защитниками прав животных.

Ожидается, что законопроект поддержат и правящая партия, и оппозиция. Министр сельского хозяйства Чон Хван Гын на той же встрече заявил, что после принятия закона правительство предоставит максимально возможную поддержку производителям собачьего мяса, чтобы те закрыли свой бизнес.

В настоящее время потребление собачьего мяса в Южной Корее ограничено, однако остается легальным. Точно неизвестно, когда корейцы впервые начали употреблять собачатину, хотя многие ученые относят это к эпохе неолита (6000–2000 годы до н.э.). Употребление собачьего мяса отражено в культуре корейского народа: оно упоминается в книгах, а рецепты приготовления собачатины распространены.

Ежегодно на собаководческих фермах в Южной Корее разводят около 2,5 млн собак, сообщило в 2019 году USA Today со ссылкой на данные организации по защите животных Humane Society International. Около 1 млн из них съедают.

Опрос Humane Society International, проведенный в 2020 году, показал, что 84% респондентов в Южной Корее отказываются есть мясо собак, а почти 60% поддерживают запрет на его употребление (в 2017 году сторонников этой идеи было 35%).

В Южной Корее предложили подумать над запретом есть мясо собак
Политика
Мун Чжэ Ин

Изучить возможность запретить употреблять в пищу мясо собак еще в 2021 году предложил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Об этом он заявил во время консультаций с премьер-министром республики Ким Бу Гёмом, посвященных улучшению системы ухода за брошенными животными. Как отмечало агентство Yonhap, у Мун Чжэ Ина и его супруги есть несколько собак.

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По данным корейского правительства, сейчас в стране открыты около 1150 ферм по разведению собак, 34 бойни, 219 дистрибьюторских компаний и около 1600 ресторанов, где подают собачатину.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Южная Корея собаки еда законопроект
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