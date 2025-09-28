При пожаре в московском приюте для животных погибли 13 собак
При пожаре в московском приюте для бездомных животных на улице Зорге на западе столицы погибли 13 собак, сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.
Пожар произошел в ночь на 28 сентября. Специалисты устанавливают точную причину возгорания.
Как рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости» волонтеры приюта, пожар начался из-за того, что один из охранников вместе с друзьями решил отпраздновать там свой день рождения. Он напился и заснул с непотушенной сигаретой, после чего приют загорелся.
По словам собеседника, подобные происшествия случались и раньше.
По данным канала Shot, из приюта сбежали 30 собак, почти всех уже нашли и вернули. Один из гостей празднования получил ожоги, его госпитализировали.
