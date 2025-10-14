В суд Москвы снова поступил иск к Пугачевой

В суд Москвы снова поступил иск к Алле Пугачевой

В Тверской районный суд Москвы снова поступил иск «ветерана боевых действий» Александра Трещева к певице Алле Пугачевой, следует из картотеки суда.

Иск «о защите чести, достоинства, деловой репутации» зарегистрирован 13 октября.

23 сентября иск к Пугачевой был подан в Савеловский суд столицы. Согласно заявлению Трещева, поводом стали высказывания певицы в интернете, «порочащие президента, армию и правоохранительные органы Российской Федерации». Истец утверждал, что артистка «восхваляла Джохара Дудаева, тем самым, по его мнению, оскорбив российский народ». Однако суд оставил без движения иск.

29 сентября Тверской суд Москвы зарегистрировал иск к певице «о защите чести». 1 октября он был возвращен, поскольку «дело неподсудно данному суду».

Алла Пугачева уехала из России в 2022 году.